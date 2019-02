Landtag : CDU-Landtagsfraktion bestätigt Kokert als Fraktionschef

Der Vorstand der CDU-Landtagsfraktion hat bei den 16 Mitgliedern weiter breiten Rückhalt. Wie die Regierungsfraktion mitteilte, wurde Fraktionschef Vincent Kokert am Dienstag in Schwerin bei der turnusmäßigen Neuwahl zur Mitte der Legislaturperiode im Amt bestätigt. 13 von 13 anwesenden Abgeordneten hätten für Kokert gestimmt, hieß es. Einstimmig sei auch die Wiederwahl seiner Stellvertreter Burkhard Lenz und Wolfgang Waldmüller sowie des Parlamentarischen Geschäftsführers Torsten Renz erfolgt. Die dritte stellvertretende Vorsitzende, Ann Christin von Allwörden, habe in der geheimen Abstimmung 12 Stimmen erhalten.

von dpa

26. Februar 2019, 16:31 Uhr

«Die CDU-Fraktion ist eine gut funktionierende, schlagkräftige Mannschaft. Gegenseitiger Respekt und Vertrauen prägen bei uns den Stil - das hervorragende Ergebnis der heutigen Bestätigungsabstimmung unterstreicht dies», sagte Kokert. Die CDU werde sich weiter als eigenständige Fraktion mit eigenen politischen Vorstellungen präsentieren.

Koalitionspartner SPD hatte in der neuerlichen Abstimmung über die Fraktionsspitze Ende Januar weniger Harmonie offenbart. Bei der Klausurtagung in Wismar gaben nur 13 von 18 anwesenden Abgeordneten Fraktionschef Thomas Krüger ihre Stimme. Bei seiner ersten Wahl im November 2016 stimmten bei zwei Enthaltungen und zwei Gegenstimmen noch 22 Fraktionsmitglieder für Krüger. Der Parlamentarische Geschäftsführer Jochen Schulte erhielt bei der Neuwahl nur 11 von 18 abgegebenen Stimmen. Vor zwei Jahren hatten noch 20 der insgesamt 26 SPD-Abgeordneten für Schulte gestimmt