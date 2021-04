Parteien : CDU-Landesvorsitzender Sack: „Laschet ist die richtige Wahl“

Der Landesvorsitzende der CDU Mecklenburg-Vorpommerns, Michael Sack, hat die Entscheidung des Bundesvorstandes für eine Kanzlerkandidatur Armin Laschets begrüßt.

Schwerin | „Armin Laschet ist die richtige Wahl“, sagte Sack der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. „Armin Laschet wirkt in NRW sehr integrierend, er wuppt dort schwere Themen“, betonte Sack. Ein wichtiges Thema des NRW-Ministerpräsidenten sei die innere Sicherheit, laut Sack ein Kernthema der Christdemokraten. „Was er dort in der Bekämpfung der Clan-Krimi...

