Kommunen : CDU-Landeschef Sack erfreut über Wahlsieg in Westmecklenburg

CDU-Landeschef Michael Sack hat mit Genugtuung auf den Sieg seines Parteifreundes Christian Greger bei der Bürgermeister-Stichwahl am Sonntag in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) reagiert: «CDU-Kandidaten haben es in Westmecklenburg traditionell schwer. Ein engagierter, ehrlicher Wahlkampf hat sich ausgezahlt», erklärte Sack. Der 47-jährige Landrat aus dem Kreis Vorpommern-Greifswald wird im nächsten Jahr erstmals zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern antreten und dabei voraussichtlich Herausforderer von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Die SPD hat ihre Wähler-Hochburgen im Landeswesten, die CDU klar im Osten.

von dpa

05. Oktober 2020, 18:38 Uhr