Parteien : CDU-Landeschef Sack drängt auf Entscheidung in K-Frage

Der CDU-Landesvorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern, Michael Sack, drängt auf eine Entscheidung im Duell um die Kanzlerkandidatur der Union.

Schwerin | Sie müsse so schnell wie möglich fallen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Montag. In der vergangenen Woche hatte sich Sack hinter den CDU-Bundesvorsitzenden Armin Laschet gestellt. „Mit Söder sind die Chancen bei der Wahl nach jetzigem Stand höher, dementsprechend spricht vieles für Söder“, hatte Sack gesagt. „Ich halte Laschet aber für den...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.