Parteien : CDU-Landeschef: «CDU muss die Stimme des Ostens bleiben»

Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Chef Vincent Kokert erwartet von den Bewerbern um den Bundesvorsitz seiner Partei, dass sie den Osten nicht aus dem Blick verlieren. «Die CDU muss die Stimme des Ostens bleiben», betonte er am Sonntag in einer Mitteilung anlässlich der beginnenden Klausurtagung des CDU-Bundesvorstandes in Berlin. Kokert verwies auf die drei Landtagswahlen im nächsten Jahr im Osten Deutschlands: In Brandenburg und Sachsen soll im September 2019 gewählt werden, in Thüringen im Oktober.

von dpa

04. November 2018, 14:31 Uhr

«Wir müssen dringend dafür sorgen, dass die Wahlkämpfer vor Ort Rückenwind aus Berlin bekommen. Dies sollte die Hauptaufgabe des neuen Bundesvorsitzenden im ersten Jahr seiner Amtszeit sein», forderte der CDU-Landeschef.

Am Sonntag und Montag kommt der CDU-Bundesvorstand, dem Kokert angehört, zu einer Klausur zusammen.