Landtag : CDU kritisiert Schulstruktur in Mecklenburg-Vorpommern

Aus Sicht der Union wäre es besser, das Gymnasium wieder ab der fünften statt der siebenten Klasse beginnen zu lassen. Allerdings sei im Koalitionsvertrag von SPD und CDU vereinbart, an der Schulstruktur nichts zu ändern, um keine Unruhe in das System zu bringen. Gesprächen mit der SPD darüber würde sich die CDU jedoch nicht verschließen, sagte Reinhardt.

In Mecklenburg-Vorpommern schließt sich an die vierjährige Grundschule eine zweijährige Orientierungsstufe an einer Regionalschule an. Danach entscheidet sich an den staatlichen Schulen der weitere Schulweg. Wegen der damit verbundenen mehrfachen Schulwechsel steht das System in der Kritik. Schwesig hatte ihre Entscheidung für die Privatschule mit dem kürzeren Schulweg für ihren Sohn begründet.

Reinhardt erinnerte daran, dass die SPD vor der Einführung des sogenannten längeren gemeinsamen Lernens das Gymnasium sogar erst in Klasse neun beginnen lassen wollte. Der Kompromiss sei dann die zweijährige Orientierungsstufe in Klasse fünf und sechs gewesen. Ein längeres gemeinsames Lernen sei das aber gar nicht, sagte Reinhardt. Gerade im ländlichen Raum würden die Klassen beim Schulwechsel oft aufgeteilt.

erstellt am 07.Sep.2017 | 12:22 Uhr