Gesundheit : CDU: Kritik an Corona-Schulregelung in Vorpommern-Greifswald

Der Schulstart am Montag mit Wechselunterricht für alle im Landkreis Vorpommern-Greifswald hat bei der CDU in der Region für Verärgerung gesorgt.

Greifswald | „Viele Eltern von Kindern der Klassenstufen eins bis sechs in Vorpommern-Greifswald wurden am Wochenende oder auch erst am heutigen Morgen davon überrascht, dass in Vorpommern-Greifswald kein Präsenzunterricht, sondern doch nur Wechselunterricht stattfindet“, erklärte die stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende Jeannette von Busse. Hintergrund ist da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.