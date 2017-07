Parteien : CDU-Konservative diskutieren über einen Landesverband

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Der Konservative Kreis der CDU im Nordosten diskutiert am Dienstag über umstrittene Pläne zur Gründung eines Landesverbandes des Freiheitlich-Konservativen Aufbruchs in der Partei. Seit der Gründung einer Bundesvereinigung im März in Baden-Württemberg haben sich inzwischen elf Landesverbände gegründet. Einzelne Mitglieder aus Schwerin und Rostock wünschten, sich in einem ähnlichen Landesverband zu organisieren, sagte der Sprecher und Initiator des Konservativen Kreises Vorpommern-Greifswald, Sascha Ott. Er selbst steht dem Vorhaben distanziert gegenüber. In Anklam diskutieren die Konservativen am Dienstag auch über die Entscheidungen von Bundestag und Bundesrat zur Ehe für alle.

von dpa

erstellt am 11.Jul.2017 | 06:07 Uhr