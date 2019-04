Gesellschaft : CDU: Keine Mehrheit für Lockerung der Friedhofspflicht

In der Diskussion um das künftige Bestattungsrecht im Nordosten sieht die CDU keine Mehrheit für eine Lockerung der Friedhofspflicht. «Einer lautstarken Minderheit, die der Aufhebung der Friedhofspflicht das große Wort redet, steht eine große Mehrheit mit tiefer innerer Distanz zu einer Aushebelung der christlich-abendländisch geprägten Bestattungskultur gegenüber», sagte der Fraktionsvorsitzende Vincent Kokert nach der dritten und vorerst letzten Podiumsdiskussion seiner Fraktion zu dem Thema am Montagabend in Wismar. Die Urne dürfe nicht zum Umzugsgut werden.

von dpa

09. April 2019, 15:35 Uhr

Dies bedeute aber nicht, dass es keinen Änderungsbedarf bei der Bestattungskultur gebe. «Ich halte es für ein Unding, dass quasi jedermann zum Gewerbeamt gehen kann, einen Gewerbeschein beantragt und sich dann Bestatter nennen darf», sagte er. «Hier brauchen wir endlich klarere Kriterien und eine verbindlichere Zertifizierung.» Auch über die Wiedereinführung des 2004 abgeschafften Sterbegelds, das die Krankenkassen gezahlt hatten, sollte gesprochen werden. Die finanzielle Lage der Krankenkassen eröffne Wege, meinte Kokert.

Eine Expertenkommission des Landtags arbeitet derzeit an Modernisierungsvorschlägen für das Bestattungsgesetz. Ende des Jahres will die 20-köpfige Kommission dem Landtag einen Bericht vorlegen.