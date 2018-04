Landtag : CDU-Fraktionssprecher Kaiser wechselt zum Bürgerbeauftragen

von dpa

26. April 2018, 16:41 Uhr

Nach knapp zwei Jahren verlässt CDU-Fraktionssprecher Oliver Kaiser den Landtag in Schwerin wieder. Wie Fraktions- und Landesparteichef Vincent Kokert am Donnerstag mitteilte, übernimmt Kaiser zum 1. Mai eine neue Aufgabe als Grundsatzreferent für Menschen mit Behinderungen beim Bürgerbeauftragen des Landes. Behördenleiter Matthias Crone war - wie bis 2016 auch Kaiser - früher für die CDU stellvertretender Regierungssprecher in Schwerin. Laut Kokert wird der bisherige Referent für politische Grundsatzfragen, Markus Gonschorrek, neuer Pressesprecher und Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der CDU-Fraktion.