Tourismus : CDU fordert Konjunkturpaket für MV-Tourismus: Bundesprogramm

In der Diskussion um ein weiteres Hilfsprogramm des Bundes für Unternehmen in der Corona-Krise hat die CDU eine besonderere Berücksichtigung des Tourismus in Mecklenburg-Vorpommerns gefordert. In einem Schreiben an das Bundeswirtschaftsministerium und die Bundestagsfraktionen verlangt die CDU-Landtagsfraktion ein Investitionsförderprogramm mit Zuschüssen für Modernisierungsmaßnahmen, wie der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Wolfgang Waldmüller, am Donnerstag mitteilte. Die Zuschüsse sollten 50, 40 beziehungsweise 30 Prozent für kleine, mittlere beziehungsweise große Unternehmen betragen. Außerdem sei ein Starthilfe-Zuschuss für kleine und mittlere Unternehmen des Gastgewerbes sowie für Reisebüros und Veranstalter nötig.

von dpa

28. Mai 2020, 14:07 Uhr

«Diese Bundesmittel dürfen auf keinen Fall auf Basis des sogenannten Königsteiner Schlüssels, also der bundesweiten Verteilung der Mittel nach Steueraufkommen und Bevölkerungsanzahl des jeweiligen Bundeslandes ausgereicht werden», mahnte Waldmüller. Damit würde der Nordosten aufgrund seiner dünnen Besiedlung benachteiligt. In Mecklenburg-Vorpommern ist der Tourismus ein dominierender Wirtschaftszweig. «Wir brauchen ein Tourismuskonjunkturpaket, das die Anzahl der im Tourismus Beschäftigten als wichtigstes Kriterium berücksichtigt», betonte Waldmüller. Denkbar sei zum Beispiel eine Hilfe nach der Zahl der Mitarbeiter, etwa in Höhe von 1000 Euro je Beschäftigtem.