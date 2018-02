Landtag : CDU dringt auf Tempo bei Breitband-Ausbau: Klausur beendet

von dpa

22. Februar 2018, 16:57 Uhr

Die CDU dringt auf mehr Tempo beim Breitband-Ausbau in Mecklenburg-Vorpommern und hofft dabei auch auf Hilfe des Bundes. «Wir haben stolz das 1,3-Milliarden-Paket für unser Land verkündet. Nun erwarten die Menschen zu recht, dass sie sehr bald auch schnelles Internet haben», sagte CDU-Landtagsfraktionschef Vincent Kokert am Donnerstag nach einer Klausurtagung in Wismar. Zum Abschluss des zweitägigen Treffens hatten die Unionsabgeordneten mit der Parlamentarischen Staatssekretärin im Bund, Dorothee Bär, über die Digitalisierung im ländlichen Raum beraten. Die Schaffung einer leistungsfähigen Infrastruktur werde vielerorts «durch kommunale, europarechtliche oder technische Probleme gebremst», sagte Kokert. Doch plane die künftige Bundesregierung, mit Hilfe eines Breitbandbüros an der Lösung der Probleme vor Ort mitzuwirken.