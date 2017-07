Parteien : CDU-Chefin Merkel beginnt Sommertour 2017 an der Küste

vergrößern 1 von 1 Foto: Markus Schreiber 1 von 1

Wenige Tage nach dem Hamburger G20-Gipfel beginnt die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag ihre diesjährige Sommertour mit Besuchen in mehreren norddeutschen Küstenorten. Den Auftakt macht um (14.00 Uhr) das Nordseeheilbad Neuharlingersiel in Ostfriesland (Niedersachsen). Anschließend fliegt sie nach Heiligenhafen in Schleswig-Holstein (16.30 Uhr) und nach Kühlungsborn (18.30) in Mecklenburg-Vorpommern, wo sie am Samstag im Rahmen ihres Wahlkampfprogramms auch Zingst auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst besucht. Merkel wird in Neuharlingersiel nach einem kurzen Rundgang durch den Hafen eine Rede halten. Es werden Hunderte Zuhörer erwartet, darunter viele Urlauber. Auch im Bundestagswahljahr 2013 hatte Merkel auf ihrer Tour Station in Neuharlingersiel gemacht.

Neuharlingersiel

Webcams Neuharlingersiel - nur Bild

Heiligenhafen

Kühlungsborn

von dpa

erstellt am 14.Jul.2017 | 00:48 Uhr