Bundestag : CDU-Chef Kokert erwartet mit Brinkhaus neuen Schwung

Die überraschende Wahl von Ralph Brinkhaus zum Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat im Land Erwartungen ausgelöst. «Ich kann mir gut vorstellen, dass Ralph Brinkhaus der politischen Arbeit in Berlin neuen Schwung gibt», sagte der CDU-Landesvorsitzende und Fraktionschef im Landtag, Vincent Kokert, am Mittwoch in Schwerin. Entscheidend sei, dass die Koalition in Berlin wieder Tritt fasse. «Denn es gibt genug zu tun.»

von dpa

26. September 2018, 15:06 Uhr

Kokert sieht in der Wahl des bisherigen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden an die Spitze - anders als Oppositionsvertreter und viele Kommentatoren - keine politische Richtungsentscheidung. «Ich habe keinen Zweifel daran, dass Ralph Brinkhaus und die Bundeskanzlerin sehr gut zusammenarbeiten werden – Ralph Brinkhaus und Angela Merkel sehen das, nach allem was ich gehört und gelesen habe, auch so», sagte er.

Viele Oppositionspolitiker und Medien haben die Wahl von Brinkhaus als deutliche Schwächung der Position von Angela Merkel gewertet. Die Kanzlerin hatte sich vor der Wahl für den bisherigen Fraktionschef Volker Kauder ausgesprochen. «Zur Demokratie gehören Sieg und Niederlage, Mehrheit und Minderheit», sagte Kokert.