Sportpolitik : CDU-Bundestagsabgeordneter: «Bund steht zum Spitzensport»

Mecklenburg-Vorpommerns Leistungssport kann bis 2020 in den derzeitigen Strukturen planen. Die Schließung von Bundesstützpunkten ist vom Tisch. «Die drei Bundesstützpunkte für Kanu und Triathlon in Neubrandenburg und Segeln in Rostock-Warnemünde bleiben bis mindestens 2020 erhalten. Das bedeutet auch, dass die Finanzierung der Trainer bis 2020 gesichert ist», sagte Bundestagsabgeordneter Eckhardt Rehberg (CDU).

von dpa

10. Oktober 2018, 15:51 Uhr

Der Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern (LSB) hat die Nachricht mit Erleichterung aufgenommen, aber auch als Auftrag verstanden. «Wir sind froh, dass man jetzt zu einer einvernehmlichen Lösung gekommen ist», sagte Torsten Haverland, Geschäftsführer des Landessportbundes (LSB) Mecklenburg-Vorpommern, NDR 1 Radio MV. «Wir müssen ausreichend Spitzenathleten ausbilden, die eine Perspektive für Olympia 2020 und darüber hinaus haben.»

Eine Entscheidung über die künftige Struktur des Leistungssports in Deutschland soll nach Überprüfung der Stützpunktstruktur gefällt werden. Das ist auch ein Thema bei der Sportministerkonferenz im November. Sitz des Olympiastützpunktes Mecklenburg-Vorpommern ist Rostock mit den Bundesstützpunkten Rudern, Wasserspringen, Short Track und Segeln. Außenstellen gibt es in Schwerin (Boxen, Volleyball, Radsport) und Neubrandenburg (Leichtathletik, Kanu-Rennsport, Triathlon).