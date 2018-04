Europarat : CDU-Bundestagsabgeordnete weist Korruptionsvorwürfe zurück

von dpa

23. April 2018, 17:11 Uhr

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Karin Strenz sieht sich nach eigenen Worten vom Vorwurf der Korruption und des Lobbyismus für Aserbaidschan entlastet. In dem am Sonntag vorgelegten Untersuchungsbericht zur Arbeit des Europarats, dem sie von 2010 bis Ende 2017 angehörte, finde sich zu ihrer Person kein solcher Hinweis. «Wie bereits mehrfach verdeutlicht, hatte ich keine Kenntnis davon, dass das Geld für das Herstellen von Kontakten, die Interesse an einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Ländern des post-sowjetischen Raums hatten, aus Aserbaidschan stammt», heißt es in einer am Montag verbreiteten Erklärung. Die Interpretation der Kommission, nach der sie davon hätte Kenntnis haben können, ändere diese Tatsache nicht.