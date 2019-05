Wahlen : CDU bleibt trotz Einbußen bei Kommunalwahlen stärkste Kraft

Vor den Kommunalwahlen hatten sich die Schweriner Regierungsparteien SPD und CDU mächtig ins Zeug gelegt, die kostenfreie Kita beschlossen und das Ende der ungeliebten Straßenausbaubeiträge. Honoriert wurde das von den Wählern nicht. Gewinner sind AfD und Grüne.

von dpa

27. Mai 2019, 06:16 Uhr

Die CDU Mecklenburg-Vorpommerns hat bei den Kommunalwahlen am Sonntag ihr bislang schlechtestes Ergebnis eingefahren. Dennoch bleibt die Union nach Auszählung von 1910 der 1912 Wahlbezirke mit 25,4 Prozent der Stimmen deutlich stärkste Kraft auf kommunaler Ebene, vor Linken, SPD, AfD und Grünen. Der von der CDU unterstützte Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl in Rostock, Claus Ruhe Madsen, verfehlte im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit. Der parteilose dänische Unternehmer tritt Mitte Juni in einer Stichwahl gegen den Linken-Politiker und Sozialsenator Steffen Bockhahn an.

Die CDU hatte zu den Kommunalwahlen landesweit 3600 Bewerber ins Rennen um die Abgeordnetenmandate in den sechs Kreistagen sowie über 720 Stadt- und Gemeinderäten geschickt - so viele, wie keine andere Partei. Doch fiel der Erfolg geringer aus als 2014, als die Union 33 Prozent aller Stimmen auf sich hatte vereinigen können. Für die Union, die zuvor auch schon bei den Landtags- und Bundestagswahlen 2016 und 2017 herbe Schlappen hatte einstecken müssen und auch bei der Europawahl am Sonntag massiv Stimmen verlor, hielt die Talfahrt damit an.

Stimmen in ähnlichem Umfang verloren nach Auszählung von 1910 der 1912 Wahlbezirke auch Linke und SPD. Die Linke verteidigte mit 16,4 Prozent nur knapp ihren Platz als zweite politische Kraft in Kommunen und Kreisen. Die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig konnte den schon bei der Bundestagswahl 2017 spürbaren Vertrauensverlust der Wähler auch auf kommunaler Ebene nicht stoppen. Die Partei kam demnach noch auf 15,4 Prozent der Stimmen. Vor fünf Jahren waren es 18,9 Prozent gewesen.

Die als rechtspopulistisch eingestufte AfD erreichte nach Auszählung von 1910 der 1912 Wahlbezirke landesweit 14,0 Prozent und verdreifachte ihren Stimmenanteil von 4,2, den sie 2014 erreicht hatte. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald übersprang die AfD - wie schon bei der Landtagswahl 2016 landesweit - erneut die 20-Prozent-Marke.

Kräftige Stimmengewinne erzielten die Grünen, die demnach von 5,8 auf 10,3 Prozent kletterten. Bei der Wahl zur Rostocker Bürgerschaft erzielten sie mit 19 Prozent ihr landesweit bestes Resultat und blieben dort nur knapp hinter den Linken (19,9), die erneut die stärkste Fraktion stellten.

Die FDP landete leicht verbessert bei 4,3 Prozent. Die Freien Wähler, die erstmals landesweit angetreten waren, kamen nach Auszählung von 1910 der 1912 Wahlbezirke auf 2,7 Prozent und blieben damit hinter den selbstgesteckten Zielen zurück.

Für die Berechnung des Wahlergebnisses wurden nur die Stimmabgaben für die sechs Kreistage und die Vertretungen der beiden kreisfreien Städte Rostock und Schwerin herangezogen. Die Wahlen in den 720 Gemeinden und kreisangehörigen Städten wurden nicht eingerechnet. Insgesamt hatten sich landesweit knapp 17 000 Kandidaten um eines von rund 8000 zu vergebenden Mandate beworben.

Die Wahlbeteiligung lag mit 57,6 Prozent deutlich höher als 2014. Damals hatten 46,3 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen abgegeben.

In Mecklenburg-Vorpommern wurden parallel zu den Kommunal- auch die Europawahlen abgehalten. Die Wahlen fallen in die Halbzeit der Legislaturperiode des Landtags und galten somit auch als Stimmungstest für die in Schwerin regierende SPD/CDU-Koalition.

Die von Ministerpräsidentin Schwesig geführte Regierung hatte in den zurückliegenden Monaten alles getan, um ihr Image bei den Wählern wieder aufzupolieren und dabei auch keine Kosten gescheut: kostenfreie Kita, Entlastung von Straßenausbaugebühren, zusätzliche Polizeistellen und mehr Geld für Kommunen. Doch sorgten zuletzt umstrittene Personalentscheidungen für Schlagzeilen.