Landtag : CDU bleibt bei Reformplänen für Finanzverwaltung skeptisch

Der Vorstoß von Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) zur Reform der Finanzamtsstruktur in Mecklenburg-Vorpommern trifft bei Koalitionspartner CDU auf deutliche Skepsis. Die Reaktionen in seiner Partei reichten von Zurückhaltung bis hin zu klarer Ablehnung. «Es gibt eine Reformmüdigkeit im Land. Und viele treibt nach den bisherigen Erfahrungen die Sorge um, dass wieder ein Abbau die Folge ist», sagte CDU-Landes- und Landtagsfraktionschef Vincent Kokert am Montag in Schwerin. Er beklagte zudem, von den Plänen des Ministers überrascht worden zu sein. «Der Reformbedarf war mir so nicht bekannt und einiges scheint auch mit heißer Nadel gestrickt», sagte Kokert.