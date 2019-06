Brände : Carport in Ludwigslust fängt Feuer: Zwei Verletzte

von dpa

07. Juni 2019, 17:53 Uhr

Bei dem Versuch, einen Brand an einem Carport zu löschen, sind zwei Männer in Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) am Freitagmittag leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei den Verletzten um Anwohner. Sie seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr habe den Brand, der auch das angrenzende Wohnhaus und den Wintergarten des Nachbargrundstückes in Mitleidenschaft gezogen hätte, schnell löschen können. Der Gesamtschaden werde auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.