Kirche : Caritas im Norden schließt sich zusammen

von dpa

21. April 2018, 16:28 Uhr

Die vier Caritasverbände in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg und auf Diözesanebene haben sich am Samstag zum neuen Verband «Caritas im Norden» zusammengeschlossen. Hamburgs Erzbischof Stefan Heße leitete den Tag mit einer Bischofsmesse in der St. Ansgar-Kapelle ein, Weihbischof Horst Eberlein gab der neuen Caritas am Ende seinen bischöflichen Segen. Der neue Verband mit Dienstsitz Schwerin hat 1850 Mitarbeiter und 180 Einrichtungen. Die Caritas, bundesweit der größte aller Wohlfahrtsverbände, ist im Norden in einer anderen Lage. Weite Wege, wenig Katholiken und geringe Kirchensteuermittel erforderten nach Angaben der Verantwortlichen eine Umstrukturierung.