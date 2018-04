Regierung : Carina Fromm leitet neues Landesamt für Finanzen

von dpa

19. April 2018, 15:10 Uhr

Das zu Jahresbeginn gegründete Landesamt für Finanzen wird von Carina Fromm geleitet. Die neue Obere Landesbehörde entstand aus der Zusammenlegung des Landesbesoldungsamtes und der Landeszentralkasse, wie Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) in Schwerin mitteilte. Durch die Zusammenlegung der Behörden werde die Verwaltung effizienter: Doppelstrukturen würden abgeschafft und die Arbeitsfähigkeit gestärkt. Brodkorb übertrug Fromm am Donnerstag ihr neues Amt, in dem sie für 270 Mitarbeiter verantwortlich ist. Zuvor hatte sie im Finanzministerium bereits die Fachaufsicht über die Landeszentralkasse.