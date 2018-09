Prozesse : Cannabis-Anbau im großen Stil: über 100 000 Euro «Umsatz»

Mit Cannabis-Anbau im großen Stil soll eine Bande in Nordwestmecklenburg Umsätze im sechsstelligen Bereich gemacht haben. Am nächsten Dienstag beginnt am Landgericht der Prozess gegen 14 Männer und eine Frau im Alter zwischen 30 und 70 Jahren. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen bandenmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln in der Zeit von Oktober 2010 bis September 2015 vor, wie das Landgericht Schwerin am Dienstag mitteilte. Für den Prozess sind zunächst 17 Verhandlungstage bis Ende Januar 2019 angesetzt.

von dpa

11. September 2018, 10:56 Uhr

Das kriminelle Geschäft war den Ermittlern zufolge professionell aufgezogen: Zwei Hauptangeklagte, die den Plantagenbetrieb und den Vertrieb organisierten, sollen sich dazu der anderen Mitangeklagten bedient haben. Diese hätten die Grundstücke, Häuser und Hallen in verschiedenen Orten Nordwestmecklenburgs gekauft und seien für den Aufbau der Anlagen sowie die Aufzucht und Pflege der Cannabispflanzen verantwortlich gewesen. Verkauft wurden die Drogen den Ermittlungen zufolge im Raum Grevesmühlen und Wismar.