Tourismus : Campingland Mecklenburg-Vorpommern hat neuen Präsidenten

Neuer Präsident des Landesverbands der Campingwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern ist der ehemalige Usedomer Campingplatzbetreiber Peter Gebser. Der 77-Jährige, der bereits als Interimspräsident tätig war, sei auf einer Mitgliederversammlung in Marlow gewählt worden, teilte der Verband am Donnerstag in Rostock mit. Er folgt auf den langjährigen Präsidenten Wolfgang Neumann, der im Sommer 2017 starb.

von dpa

15. März 2018, 13:26 Uhr

Gebser habe den Campingplatz Pommernland auf Usedom Anfang 2017 an seine Tochter Katrin Kretzschmar übergeben. Mit seiner Rückkehr in die aktive Verbandsarbeit knüpfe er an seine Arbeit von 1999 bis 2015 an, als er sich bereits für die Entwicklung der Branche zwischen Ostsee und Seenplatte einsetzte.

Der Landesverband vertritt nach eigenen Angaben die Interessen von mehr als 200 Campingplatzbetreibern. Die Dachorganisation hat derzeit 85 Mitglieder, die rund 80 Prozent aller Zelt- und Caravanstellplätze im Land anbieten.