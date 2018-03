Telekommunikation : Call-Center auf Personalsuche: 17 000 Beschäftigte in MV

von dpa

12. März 2018, 08:27 Uhr

Die Call-Center-Branche in Mecklenburg-Vorpommern wächst und sucht Personal. Aktuell habe die Branche rund 17 000 Beschäftigte, sagte Jürgen Heinath vom Beirat der Telemarketing Initiative Mecklenburg-Vorpommern der Deutschen Presse-Agentur. Etwa 2000 Mitarbeiter würden gesucht - sie seien schwer zu bekommen. Das übt Druck auf Löhne und Arbeitsbedingungen aus: In Schwerin wirbt seit Kurzem das Unternehmen Convergys mit unbefristeten Arbeitsverträgen und mindestens zehn Euro Stundenlohn plus Leistungszuschlägen. Das Einstiegsgehalt als Kundenberater beim Outsourcing-Dienstleister Capita in Rostock liege «deutlich» über dem Mindestlohn und dem Branchenschnitt, heißt es auf der Seite dieser Firma. Das Unternehmen TeleTeam in Stralsund bietet unter anderem 30 Tage Urlaub.