Extremismus : Caffier will keine «Flügel»-Anhänger im öffentlichen Dienst

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) will Anhänger des am Donnerstag als rechtsextrem eingestuften «Flügels» der AfD im öffentlichen Dienst loswerden. Dienstrechtliche Konsequenzen würden konsequent betrieben, kündigte Caffier in Schwerin an. Dazu seien Einzelfallprüfungen vorgesehen. «Wer sich im «Flügel» engagiert, hat im öffentlichen Dienst nichts zu suchen», betonte der Minister.

von dpa

12. März 2020, 15:01 Uhr

Außerdem will Caffier «Flügel»-Anhängern die Waffenerlaubnis entziehen, wenn sie eine haben. «Keine Waffen in die Hand von Extremisten», so Caffier. Die Positionen des «Flügel» seien mit dem Grundgesetz nicht vereinbar.

Nach Schätzungen des Verfassungsschutzes hat der «Flügel» bundesweit rund 7000 Anhänger. In Mecklenburg-Vorpommern wird nach Worten einer Sprecherin des Schweriner Innenministeriums von einer mittleren zweistelligen Zahl ausgegangen. So rechnet sich der Fraktionsvorsitzende der AfD im Landtag, der Polizist Nikolaus Kramer, dem «Flügel» zu. Die Organisation kennt keine formale Mitgliedschaft. Seine Anhänger versammeln sich einmal im Jahr zum sogenannten «Kyffhäusertreffen».

Der Bundesverfassungsschutz hat den «Flügel» als rechtsextrem eingestuft und zum Beobachtungsfall erklärt. Seine wichtigsten Vertreter, der Thüringer Fraktionsvorsitzende Björn Höcke und der Brandenburger Fraktionschef Andreas Kalbitz, seien «Rechtsextremisten», sagte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Thomas Haldenwang, in Berlin. Zuvor galt der «Flügel» lediglich als Verdachtsfall. Caffier erklärte, Mecklenburg-Vorpommern werde sich an der Beobachtung beteiligen.