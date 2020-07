Finanzen : Caffier: Weiterhin genug EU-Mittel für regionale Entwicklung

Mecklenburg-Vorpommern fordert trotz angespannter EU-Finanzen auch für die Zukunft eine gezielte Förderung der Regionalentwicklung. «Dazu sind auch weiterhin eine hohe Mittelausstattung sowie höhere EU-Kofinanzierungssätze nötig», erklärte Innen- und Europaminister Lorenz Caffier (CDU) am Dienstag in Schwerin. Tags zuvor hatte er nach eigenen Angaben an einer Videokonferenz europäischer Küstenregionen mit EU-Haushalt-Kommissar Johannes Hahn teilgenommen und die Weiterentwicklung der europäischen Regionalpolitik angemahnt.

von dpa

14. Juli 2020, 15:00 Uhr