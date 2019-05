Freizeit : Caffier teilt Forderungen der Polizei zum «Fusion»-Festival

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) teilt im Streit um die Präsenz von Sicherheitsbehörden auf dem «Fusion»-Festival die Haltung der Polizei. «Dem Minister sind die Einschätzungen und Forderungen zum Sicherheitskonzept bekannt, und er teilt diese», sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Sie erschienen angesichts des tragischen Unglücks bei der Love Parade in Duisburg 2010 geradezu angemessen. Das Amt, der Landkreis und das Polizeipräsidium seien aber - wie bisher auch - gesprächsbereit und arbeiteten konstruktiv an einer gemeinsamen Lösung. «Insofern hofft der Minister auf eine gütliche Einigung der Beteiligten», betonte der Sprecher.

von dpa

09. Mai 2019, 14:06 Uhr

Neubrandenburgs Polizeipräsident Nils Hoffmann-Ritterbusch hatte zuletzt eine eigene Wache auf dem Festivalgelände - einem ehemaligen russischen Militärflugplatz - verlangt. Außerdem fordert er die Möglichkeit «anlassloser Streifen» auf dem Areal. Das lehnen die Veranstalter kategorisch ab - zumal die Polizei selbst in der Vergangenheit immer wieder betont hatte, dass auf den von bis zu 70 000 Techno-Fans besuchten «Fusion»-Festivals in den vergangenen beiden Jahrzehnten noch nie etwas Ernsthaftes passiert sei - weder auf dem Gelände selbst noch auf den An- und Abfahrtsstrecken.

Caffiers Sprecher verwies auch auf die im vergangenen Jahr in Kraft getretene Versammlungsstättenverordnung. Die «Fusion» habe einen festen Platz in Mecklenburg-Vorpommern und solle ihn auch behalten, betonte er. «Aber auch für die «Fusion» gelten die üblichen Genehmigungsvoraussetzungen.» Die Stellungnahme der Polizei sei im Übrigen nur eine von vielen. Sie basiere allein auf fachlichen Erwägungen zum Schutz der «Fusion»-Teilnehmer und zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit. «Eine politische Einflussnahme sowohl auf die Genehmigungsbehörde als auch auf die Polizei verbietet sich an dieser Stelle», erklärte der Sprecher.