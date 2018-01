Sportpolitik : Caffier konstatiert Rückgang der Gewalt an Fußballplätzen

Die Präventionsprogramme gegen Gewalt auf Fußballplätzen in Mecklenburg-Vorpommern tragen nach Angaben von Innenminister Lorenz Caffier (CDU) Früchte. Beim Jahresempfang des Landesfußballverbandes am Dienstag in Göhren-Lebbin (Mecklenburgische Seenplatte) würdigte der Minister die enge Zusammenarbeit mit dem Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung und lobte auch die eigenen Präventionsmaßnahmen des Verbandes. «Dies hat auch nach Auffassung der Landespolizei maßgeblich dazu beigetragen, dass Gewaltvorfälle im Amateurfußball in Mecklenburg-Vorpommern in den vergangenen Jahren spürbar reduziert werden konnten», erklärte Caffier, ohne allerdings Zahlen zu nennen.

von dpa

16. Januar 2018, 17:36 Uhr

Für öffentliches Aufsehen und politische Debatten etwa um die Bezahlung von Polizeieinsätzen hatten in der Vergangenheit meist Ausschreitungen von Fans des Drittligisten Hansa Rostock gesorgt. Die Zahl der Straftaten im Bereich des Profifußballs ging laut Innenministeriums von 2014 bis 2016 im Land aber um ein Drittel auf etwa 100 pro Saison zurück. Doch auch im Amateurbereich hatte es immer wieder Randale und Übergriffe auf gegnerische Spieler oder Unparteiische gegeben. Zahlen dafür lagen aber nicht vor.

Laut Caffier fördert der Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung, dessen Vorsitzender er ist, in diesem Jahr drei Projekte im Fußball mit insgesamt 18 800 Euro. Eines davon solle die Position von Schiedsrichtern stärken. Es gehe um den Respekt der Gesellschaft vor Amtsträgern und bürgerschaftlich engagierten Akteuren. Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte seie dabei ebenso betroffen, wie Schiedsrichter. «Letztlich geht es um die Vermittlung und das Einstehen für zivilgesellschaftliche Werte», hieß es in der Mitteilung.