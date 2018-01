Verkehr : Caffier: Kein Pardon für Cannabis-Patienten am Steuer

von dpa

23. Januar 2018, 17:14 Uhr

Das Autofahren bei ärztlich verschriebenem Cannabiskonsum darf nach Ansicht von Innenminister Lorenz Caffier (CDU) nicht bagatellisiert werden. Am Vorabend des Deutschen Verkehrsgerichtstags in Goslar kündigte der Ressortchef am Dienstag in Schwerin an, dass sich die Kontrollpraxis der Landespolizei nicht ändern werde. Das Thema «Cannabiskonsum und Fahreignung» steht in Goslar auf der Tagesordnung. «Für die Polizei ist es völlig irrelevant, warum jemand Drogen konsumiert hat und glaubt, sich danach hinter das Lenkrad setzen zu können», sagte er. Kraftfahrer, die Cannabis konsumierten, seien eine Gefahr für andere und sich selbst.