Landtag : Caffier: Ein Rettungsschwimmer in jedem Kuhdorf wäre daneben

Bei ihrer Forderung nach handhabbaren Regeln für die Sicherheit an Badestellen können Bürgermeister in Mecklenburg-Vorpommern nicht auf eine Lösung im Land hoffen. Die Gewährleistung der sogenannten Verkehrssicherungspflicht auch an öffentlichen Badestellen werde durch Bundesgesetz geregelt. Deshalb habe er sich in dieser Frage an Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) gewandt, sagte Innenminister Lorenz Caffier (CDU) am Donnerstag im Landtag in Schwerin. Landesrechtliche Regelungen wie in Schleswig-Holstein nannte er «Placebogesetz». Damit werde keine Rechtssicherheit hergestellt.

von dpa

24. September 2020, 20:00 Uhr