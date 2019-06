Landtag : Caffier bezeichnet jüngste Polizeiskandale als beschämend

von dpa

21. Juni 2019, 16:38 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hat die jüngsten Polizeiskandale als beschämend bezeichnet und gravierende Konsequenzen angekündigt. «Ich entschuldige mich - auch im Namen der Landespolizei - für diese Vorfälle», sagte Caffier am Freitag im Landtag in Schwerin. Er bezog sich auf den Datenmissbrauch durch Beamte und die jüngste Festnahme von Mitgliedern des Spezialeinsatzkommandos (SEK). Diese sollen dienstliche Munition beiseitegeschafft haben, einer der Beamten soll Kontakte zur extremen «Prepper»-Szene gehabt haben. «Wir wollen und wir werden rechtsextremistische Tendenzen, Strukturen oder Netzwerke in unserer Landespolizei nicht dulden», betonte Caffier. Eine Expertenkommission werde die Spezialeinheiten des Landeskriminalamts gründlich untersuchen. Zu dem Gremium gehöre auch der frühere Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Heinz Fromm.