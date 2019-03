Fußball : Caffier: Beteiligung mindert Gewalt im Fußball nicht

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hat sich kritisch zu der Entscheidung des Leipziger Bundesverwaltungsgerichts geäußert. Das Gericht hatte festgestellt, dass Fußball-Vereine grundsätzlich an den Kosten für zusätzliche Polizeieinsätze bei Hochrisiko-Spielen beteiligt werden können. Die Entscheidung wirke weder der Gewalt im Fußball noch der damit einhergehenden Belastung der Polizei entgegen. «Es würde lediglich den Landeshaushalt entlasten», stellte Caffier am Freitag in Schwerin fest.

von dpa

29. März 2019, 15:01 Uhr

Die Konferenz der Innenminister werde bei ihre nächsten Tagung beraten, was die Entscheidung des Gerichts für die Länder bedeute. «Das Ziel der Innenminister sollte ein einheitliches Vorgehen aller Länder sein, wie es das in der Vergangenheit gab», betonte Caffier. Der CDU-Politiker, der auch Sprecher der Unions-Ressortchefs ist, hatte sich mehrfach aus grundsätzlichen Erwägungen heraus gegen eine Kostenbeteiligung der Vereine ausgesprochen. Nach seiner Ansicht müssen dann auch Veranstalter anderer Sportereignisse oder großer Konzerte zur Bezahlung der Polizeieinsätze herangezogen werden.

Caffier betonte, dass die Sicherheit bei Fußballspielen nur im engen Zusammenwirken aller beteiligten Institutionen, vor allem der Vereine, der Fanvertreter und der Polizei, nachhaltig verbessert werden könne. «Über ihr Engagement in der Prävention hinaus müssen Vereine und Verbände dabei auch weiteren Verpflichtungen nachkommen. Dies gilt insbesondere für die Qualifikation von Ordnerdiensten, das konsequente Aussprechen von Stadionverboten sowie die Übernahme der Verantwortung für die eigenen Fanszenen auch außerhalb von Stadien», machte Caffier deutlich.

Nach seinen Angaben gab es in der Saison 2017/2018 in Mecklenburg-Vorpommern drei als Risikospiele deklarierte Fußball-Veranstaltungen mit Ereignisse dem Drittligisten Hansa Rostock. Für die laufende Saison sei eine Partie als ein solches Spiel eingestuft worden.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte am Freitag den konkreten Streitfall zwischen der Deutschen Fußball Liga und der Freien Hansestadt Bremen zurück an das Oberverwaltungsgericht Bremen verwiesen. In ihrem Urteil machten die Richter jedoch deutlich, dass die Clubs prinzipiell für die Kosten in die Pflicht genommen werden können.