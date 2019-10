Regierung : Caffier berät mit Jüdischen Gemeinden Sicherheitsfragen

von dpa

24. Oktober 2019, 05:55 Uhr

Gut zwei Wochen nach dem antisemitischen Terroranschlag von Halle mit zwei Toten kommt Innenminister Lorenz Caffier (CDU) mit Vertretern der Jüdischen Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern zusammen. Bei dem Gespräch heute ab 11.00 Uhr in Schwerin werde es vorrangig um die Sicherheit jüdischer Einrichtungen gehen. Er wolle, dass Jüdinnen und Juden keine Angst haben müssen, betonte Caffier vor dem Treffen. Dazu werden Landesrabbiner Yuriy Kadnykov, der Vorsitzende des Landesverbands der Jüdischen Gemeinden, Valeriy Bunimov aus Schwerin, und der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Rostock, Juri Rosov, im Innenministerium erwartet. Als Reaktion auf den missglückten Angriff eines mutmaßlichen Rechtsextremisten am 9. Oktober auf die Synagoge in Halle und die anschließende Tötung von zwei Menschen hatte Caffier die Sicherheitsvorkehrungen an Synagogen und Gemeindehäusern spürbar verschärft.