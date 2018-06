Migration : Caffier: Bei Flüchtlingen auf «Lifeline» ist Seehofer am Zug

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern bietet Mecklenburg-Vorpommern nicht aktiv die Aufnahme von Flüchtlingen des deutschen Rettungsschiffes «Lifeline» an. «Diese Frage stellt sich derzeit gar nicht. Erst müsste Bundesinnenminister Horst Seehofer entscheiden, ob Deutschland prinzipiell zur Aufnahme dieser Flüchtlinge bereit ist», sagte Landesinneminister Lorenz Caffier (CDU) am Mittwoch am Rande des Landtags in Schwerin.

von dpa

27. Juni 2018, 19:33 Uhr

Sollte es zu einer Genehmigung kommen, sei die Aufteilung auf die Bundesländer geklärt. Doch dürfe eine Zusage dann nicht als Freibrief für Hilfsorganisationen verstanden werden, auf solche Weise Flüchtlinge nach Deutschland zu bringen, betonte Caffier.

Die Linke hatte die Landesregierung in Schwerin zuvor aufgefordert, dem Beispiel anderer Bundesländer wie Berlin, Niedersachsen oder Schleswig-Holstein zu folgen. «Mecklenburg-Vorpommern sollte den anderen Ländern, die ihre Bereitschaft bereits signalisiert haben, solidarisch zur Seite stehen – schließlich geht es um Menschenleben», sagte der Linke-Landtagsabgeordnete Karen Larisch.

AfD-Fraktionschef Nikolaus Kramer wies solche Forderungen zurück: «Mal wieder stellt die Linksfraktion Emotionen über bestehende Regelungen und Gesetze. Das ist doch kompletter Schwachsinn», erklärte Kramer.

Die Regierung von Malta will dem seit sechs Tagen im Mittelmeer wartenden Schiff mit etwa 230 aus Seenot geretteten Menschen an Bord die Erlaubnis zum Anlegen erteilen. Vor dieser Zusage hatte die Regierung des EU-Inselstaates sicherstellen wollen, dass die Flüchtlinge dann auf EU-Länder verteilt werden.