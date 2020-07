Rassismus : Caffier: Bei deutscher Polizei keine US-Verhältnisse

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hält die aktuelle Debatte um Rassismus in der deutschen Polizei für überzogen, will sich aber Untersuchungen dazu nicht grundsätzlich verweigern. «Es kommt darauf an, unter welcher Fragestellung eine solche Studie stehen soll. Falsch wäre, jede Polizeiarbeit unter Rassismus-Verdacht zu stellen, wie zum Beispiel Kontrollen an Drogenumschlagsplätzen, weil sich dort für gewöhnlich häufiger auch Migranten aufhalten», sagte Caffier am Freitag in Schwerin.

von dpa

17. Juli 2020, 15:00 Uhr