Kommunen : Bußgeldkatalog: Kommunen überprüfen auch Parkverstöße

Nach der Rücknahme des umstrittenen neuen Bußgeldkatalogs können Tausende Autofahrer mit geringeren Verwarngeldern von Kommunen rechnen - wenn sie diese rechtlich noch nicht anerkannt haben. Das betrifft vor allem Parkverstöße, die von den zuständigen Städten geahndet wurden, wie Sprecher der Städte Neubrandenburg und Waren an der Müritz am Freitag erklärten. So überprüft die Stadt Neubrandenburg derzeit allein rund 2800 solcher Bescheide. Diese waren zwischen 28. April und 4. Juli nach den strengeren, aber inzwischen wieder zurückgenommenen Vorschriften berechnet worden. Inzwischen ist die vorherige und Vorschrift wieder in Kraft.

von dpa

24. Juli 2020, 09:35 Uhr