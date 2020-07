Gesellschaft : Bunte Kundgebung zum Christopher Street Day in Rostock

Mit einer bunten, dezentralen Kundgebung im Rostocker Stadthafen haben rund 300 Menschen am Samstag den Christopher Street Day (CSD) begangen. Dabei sei alles ruhig verlaufen und die Teilnehmer hätten die Corona-Abstandsregeln eingehalten, sagte ein Polizeisprecher am Samstag in Rostock. Coronabedingt haben die Veranstalter in diesem Jahr auf einen Demonstrationszug verzichtet. Stattdessen gab es im Stadthafen kleinere Redebeiträge und mehrere Stände verschiedener Parteien und Organisationen.

von dpa

18. Juli 2020, 17:03 Uhr