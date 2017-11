Schulen : Bundesweiter Vorlesetag 2017 auch in Mecklenburg-Vorpommern

vergrößern 1 von 1 Foto: Pauline Willrodt 1 von 1

von dpa

erstellt am 17.Nov.2017 | 05:36 Uhr

In vielen Schulen, Kitas oder Bibliotheken in ganz Mecklenburg-Vorpommern bekommen die Kinder am Freitag Besuch von bekannten oder weniger bekannten Vorlesern. Hintergrund ist der bundesweite Vorlesetag. Er ist eine Initiative der Wochenzeitung «Die Zeit», der Stiftung Lesen und der Deutsche Bahn Stiftung. Mit ihm wollen die Initiatoren auf die Bedeutung des Vorlesens aufmerksam machen. Hintergrund sind Studien, nach denen frühes und regelmäßiges Vorlesen allen Kindern bessere Bildungschancen eröffnet und zugleich ihre sozialen Kompetenzen stärkt. Laut der Stiftung Lesen entgeht einem Fünftel der Kleinkinder diese Erfahrung. Bundesweit hätten sich über 160 000 Menschen gefunden, die am Freitag vorlesen.

