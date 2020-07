Regierung : Bundesweiter Katastrophen-Warntag am 10. September

Als Reaktion auf einen Vorstoß Mecklenburg-Vorpommerns wird es am 10. September dieses Jahres erstmals seit der Wiedervereinigung einen bundesweiten Katastrophen-Warntag geben. Dazu würden in ganz Deutschland Sirenen heulen, Warn-Apps piepen, Rundfunksender ihre Programme unterbrechen und Probewarnungen auf digitalen Werbetafeln erscheinen, kündigte Innenminister Lorenz Caffier (CDU) am Mittwoch in Schwerin an. Er hatte im Vorjahr einen entsprechenden Vorschlag in die Konferenz der Innenminister eingebracht und dafür die Unterstützung seiner Amtskollegen erhalten.

von dpa

22. Juli 2020, 16:23 Uhr