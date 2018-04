Gesundheit : Bundesweit höchste Impfquote bei Schulanfängern in MV

Die Impfquote bei den Schulanfängern in Mecklenburg-Vorpommern ist nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lagus) bundesweit die höchste. Erstmals nahm das Land bei allen 16 dokumentierten Impfungen von Erstklässlern des Jahrgangs 2016/2017 den ersten Platz ein, wie Lagus-Chef Heiko Will am Dienstag mit Blick auf die noch bis kommenden Sonntag dauernde 13. Europäische Impfwoche berichtete. Diesen Spitzenplatz dokumentierten die Impfausweise, die von den landesweit knapp 15 000 Kindern vorgelegt wurden.

von dpa

24. April 2018, 12:10 Uhr

«Besonders erfreulich ist, dass Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg als einzige Bundesländer die für die Masern-Elimination geforderte Impfquote von 95 Prozent erreichen», sagte Will. 95,8 Prozent aller Erstklässler waren demnach zweimal gegen Masern geimpft. 2017 wurden bundesweit insgesamt 929 Masern-Fälle registriert. «Obwohl wir in MV schon seit Jahren nur vereinzelt Masernfälle beobachten und hohe Masern-Impfquoten verzeichnen können, dürfen wir uns darauf nicht ausruhen», sagte Will.