Bundestag : Bundestag rügt CDU-Abgeordnete: Nebeneinkünfte spät gemeldet

Der Bundestag hat die CDU-Abgeordnete Karin Strenz aus Mecklenburg-Vorpommern wegen Verstößen gegen die Verhaltensregeln gerügt. Sie habe Nebeneinkünfte nicht rechtzeitig angezeigt, erklärte die Bundestagsverwaltung am Freitag. Nach Informationen des «Tagesspiegels» geht es dabei um Geld, das Strenz über eine deutsche Firma aus Aserbaidschan erhielt. Neben der Rüge droht ihr demnach ein Ordnungsgeld in fünfstelliger Höhe, zuvor dürfe die Abgeordnete allerdings noch einmal Stellung nehmen. Die Bundestagsverwaltung erklärte dazu lediglich, das Verfahren dauere an.

von dpa

18. Januar 2019, 16:39 Uhr

Strenz hatte wegen des Gelds aus Aserbaidschan bereits Probleme mit der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Sie darf die Organisation in Straßburg deshalb nicht mehr betreten. Strenz selbst hatte die Vorwürfe dementiert.