Bundespräsident : Bundespräsident Steinmeier zu Besuch in Vorpommern

Ducherow (dpa/mv) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Donnerstag zu einem zweitägigen Besuch im Landkreis Vorpommern-Greifswald eingetroffen. In Ducherow begrüßte ihn Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Die erste Station war das Haus der Vereine, in dem der Jugendklub und die Landfrauen ihr Domizil haben. Bürgermeister Bernd Schubert (CDU) zufolge verfügt die Gemeinde über eine gute Infrastruktur mit Kita, Schule, Einkaufsmöglichkeiten, zwei Allgemeinmedizinern und zwei Zahnärzten, mit Alten- und Pflegeheim, einer Bahnstation, Handwerksbetrieben und einer Agrargesellschaft.

von dpa

06. Juni 2019, 11:07 Uhr

Der Besuch in Vorpommern führt Steinmeier außerdem nach Anklam, Rothenklempenow und Fahrenwalde. Der Bundespräsident will sich im Rahmen seiner im Vorjahr begonnen Besuchsreihe in ländlichen Regionen über deren demografische Entwicklung, politische und kulturelle Aktivitäten und wirtschaftlichen Perspektiven informieren.