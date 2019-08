Bundespräsident : Bundespräsident Steinmeier zu Besuch bei der Luftwaffe

Mit militärischen Ehren ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Dienstag bei der Luftwaffe in Cammin/Prangendorf (Landkreis Rostock) begrüßt worden. Dort will er sich über die Aufgaben und Fähigkeiten der Flugabwehrraketengruppe 21 informieren. Der Verband trägt als Teil der integrierten Luftverteidigung mit dem bodengebundenen Luftverteidigungssystem «Patriot» zum Schutz des Luftraums bei.

von dpa

27. August 2019, 10:44 Uhr

Zur Flugabwehrraketengruppe 21 gehören etwa 550 Soldaten. 300 von ihnen waren im Herbst in Norwegen Teil der Übung «Trident Juncture 2018». Es sei das größte Nato-Manöver seit Ende des Kalten Krieges gewesen. Steinmeier war in den vergangenen Tagen mehrfach in Mecklenburg-Vorpommern. Zunächst war er zwei Tage bei der Hanse Sail und der Marine in Rostock, dann besuchte er die Jugendhaftanstalt Neustrelitz.