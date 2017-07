Bundespräsident : Bundespräsident Steinmeier zu Antrittsbesuch im Nordosten

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd von Jutrczenka 1 von 1

Zum Auftakt trifft sich Steinmeier am Dienstagvormittag mit Mitgliedern der Landesregierung zum Gespräch. Laut Bundespräsidialamt folgen danach Begegnungen mit Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) und dem Kinder- und Jugendrat der Landeshauptstadt sowie ein gemeinsames Mittagessen mit Vertretern des Landtags. Am Nachmittag besucht Steinmeier eine Werft in Rostock und das Leibniz-Institut für Ostseeforschung. Am Abend will er bei der Verleihung des Landes-Engagementpreises sprechen. Für Mittwoch sind dann unter anderem eine Floßfahrt auf Randow und Uecker sowie ein Treffen mit Unternehmern aus Vorpommern geplant.

Besuchsprogramm

von dpa

erstellt am 18.Jul.2017 | 00:32 Uhr