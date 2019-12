Bundespräsident : Bundespräsident besucht Stasi-Zentrale zum 30. Jahrestag

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am 15. Januar das frühere DDR-Ministerium für Staatssicherheit (MfS) in Berlin-Lichtenberg. Anlass ist der 30. Jahrestag der Eroberung der Stasi-Zentrale wenige Wochen nach dem Mauerfall. Wie die Bundesbehörde für die Stasi-Unterlagen am Donnerstag weiter mitteilte, will sich Steinmeier an dem historischen Ort das Archiv mit den Stasi-Unterlagen und dessen Arbeit erläutern lassen und an einer Diskussion teilnehmen. Steinmeier wird vom Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn, begleitet.

19. Dezember 2019, 15:29 Uhr

In der Gesprächsrunde soll es laut Mitteilung um Anpassung und Widerstand in einer Diktatur sowie um persönliche Verantwortung gehen. Mit Steinmeier werden unter anderen der Schauspieler Andreas Schmidt-Schaller sowie die Autorin Angela Marquardt diskutieren. Auch Schüler werden zu der Veranstaltung erwartet.

Vor 30 Jahren, am 15. Januar 1990, retteten Demonstranten beim Sturm auf die Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg einen Großteil der Stasi-Unterlagen vor der Vernichtung. Von hier aus hatte das MfS als «Schild und Schwert der Partei» die Herrschaft der SED gesichert. In den Stasi-Zentralen der DDR-Bezirke hatten Bürgerrechtler bereits zuvor zahlreiche Papiere gesichert.