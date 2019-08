Bundespräsident : Bundespräsident besucht Justizvollzugsanstalt Neustrelitz

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am Donnerstag die Justizvollzugsanstalt in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Dort sind jugendliche und junge erwachsene Straftäter inhaftiert. Die JVA hat zahlreiche Bildungsangebote: Die jungen Häftlinge können Schulabschlüsse nachholen oder eine Berufsausbildung absolvieren. Eine Tierfarm soll ebenfalls bei der Resozialisierung helfen.

von dpa

22. August 2019, 03:07 Uhr

In der JVA Neustrelitz gib es drei Bereiche: In der Jugendanstalt können bis zu 181 jugendliche Straftäter untergebracht werden. Es gibt eine Mutter-Kind-Station. Die Justizvollzugsanstalt hat Platz für 100 junge Erwachsene. Im Jugendarrest können 14 Jugendliche betreut werden. Derzeit sind nach Angaben des Justizministeriums in Neustrelitz 185 junge Menschen inhaftiert, darunter 89 im Jugendstrafvollzug.

Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) sagte, der Besuch des Bundespräsidenten sei eine große Ehre und hohe Anerkennung für die Bediensteten im Vollzug und ihre Arbeit. Die JVA Neustrelitz mit ihrer Jugendanstalt werde dank ihrer Projekte und ihrer Arbeit über die Landesgrenzen hinaus beachtet. Gerade bei jugendlichen und jungen erwachsenen Straftätern sei eine intensive Betreuung wichtig.