Kriminalität : Bundespolizei und Europol heben Fälscherring aus

Unter Federführung der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Halle haben Polizisten am Mittwoch in verschiedenen deutschen Städten und in Athen im Zusammenhang mit einem Fälscherring Durchsuchungen vorgenommen. Dabei wurde in Berlin ein Mann festgenommen, wie die Behörde mitteilte. Zudem wurden in Genthin in Sachsen-Anhalt, Berlin, Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern), Essen, Möhnesee und Altenbeken (Nordrhein-Westfalen) Durchsuchungsbefehle vollstreckt. Zeitgleich durchsuchten griechische Behörden mehrere Objekte in Athen, darunter auch eine Fälscherwerkstatt. Dabei wurden den Angaben zufolge gefälschte Dokumente gefunden.

von dpa

15. Juli 2020, 15:49 Uhr