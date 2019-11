Parteien : Bundeskongress der SPD-Nachwuchsorganisation vor Abschluss

von dpa

24. November 2019, 01:11 Uhr

Die Jusos schließen mit weiteren Antragsberatungen am Sonntag (09.00 Uhr) ihren Bundeskongress in Schwerin ab. Zu Beginn des dreitägigen Treffens hatten die knapp 300 Delegierten Juso-Chef Kevin Kühnert mit 88,6 Prozent Zustimmung für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Das ist eines der besten Wahlergebnisse in der Geschichte der SPD-Nachwuchsorganisation. Unter dem Beifall der Delegierten hatte Kühnert die Grundsatzkritik an der großen Koalition aus SPD und Union erneuert und für ein rot-rot-grünes Bündnis geworben. In umfangreichen Beschlüssen formulierten die Jusos konkrete Ziele für Umwelt- und Klimaschutz und untermauerten im Arbeitsprogramm für die kommenden beiden Jahre ihre Zielstellung, die «kapitalistischen Produktionsverhältnisse» zu überwinden und die Erwerbsarbeit zu humanisieren.