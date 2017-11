Arbeitsmarkt : Bundesagentur für Arbeit würdigt deutsch-polnisches Projekt

Die Bundesagentur für Arbeit will das in Vorpommern entwickelte deutsch-polnische Ausbildungsprojekt «Cleveres Köpfchen» würdigen. Dazu besucht das Nürnberger Vorstandsmitglied Raimund Becker heute polnische Lehrlinge in Pasewalk (Kreis Vorpommern-Greifswald). Das von Firmen geförderte Projekt wurde 2011 geschaffen, um polnische Schulabgänger in deutsche Betriebe zu vermitteln und so den Nachwuchs- und Fachkräftemangel zu bekämpfen. Insgesamt wurden rund 120 junge Frauen und Männer in mehr als 30 Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg vermittelt.