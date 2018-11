Kommunen : Bund gibt über 70 Millionen für Forschung und Städtebau

Aus dem Bundeshaushalt des nächsten Jahres werden mehr als 70 Millionen Euro für Forschung, Städtebau und Denkmalpflege in den Nordosten fließen. Allein für die Stadtentwicklung in Rostock sollen 25 Millionen investiert werden, erklärte der haushaltspolitische Sprecher der CDU, Eckhardt Rehberg. In der Stadt soll zudem mit dem Ocean Technology Center ein drittes Fraunhofer-Institut entstehen, an dem sich der Bund mit 24 Millionen Euro beteilige.

von dpa

09. November 2018, 11:11 Uhr

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt soll in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) ein neues Institut zu Beobachtung und Vorhersage des Weltraumwetters erhalten, das der Bund jährlich mit sechs Millionen Euro fördert. Für die Sanierung des Schlosses Ludwigsburg (Vorpommern-Greifswald) stehen 20 Millionen zur Verfügung, sobald das Land ein Konzept vorlegt, erklärte der CDU-Landesvize Sascha Ott, der dem Förderverein vorsteht. Bereits am Donnerstag war die Förderung zum Wiederaufbau des Wasserschlosses Divitz (Vorpommern-Rügen) für zehn Millionen Euro und die Erhöhung der Förderung für das Meeresmuseum Stralsund um fünf Millionen Euro bekannt geworden.